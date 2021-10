Sanremo: ok della Giunta, ampliate le corse degli scuolabus per le frazioni e l'entroterra

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il programma di esercizio per il trasporto degli alunni, per l’anno scolastico 2021/2022, che comprende 14 scuolabus.

E’ stato autorizzato dalla Giunta il trasporto per gli alunni delle scuole d’infanzia, elementari e medie, fino al 30 giugno prossimo, con i bus della Riviera Trasporti per un costo di poco superiore ai 3.000 euro.

E’ stato raddoppiato il servizio di trasporto sulla linea scuolabus 2 (che serve la Meda Dante Alighieri) per gli alunni della primaria San Giacomo e Infanzia Goretti. Modificata anche la linea 6 per le richieste (dei genitori di 8 alunni) per il plesso di frazione San Pietro (primaria e infanzia).

Previsti anche alcuni costi aggiuntivi, relativi al secondo giro di San Romolo (compreso quello pomeridiano) al costo di 180 euro e quello di San Pietro (90 euro).