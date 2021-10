Sanremo: cumuli di macerie e mancanza di illuminazione pubblica, la segnalazione con foto di un abitante dei via Tiro a Volo

“Gentile direttore,

apprezzo con piacere come il Suo giornale si prende a cuore i problemi di Sanremo. Personalmente ho esultato quando ho visto il progetto del Green Park di Pian della Poma per riqualificare un’area degradata a cura della proprietà del Villaggio dei Fiori che 10 anni fa comprò il fabbricato, poi demolito del Tiro a segno, che si affaccia su via Tiro a Volo. Ancora oggi c’è un cumulo di macerie che aumentano in quanto si è creata una discarica a cielo aperto. Il buio è padrone di questa via senza luce notturna da un paio d’anni, come ricorda sempre il suo giornale. Inoltre, quando viene tolta alle abitazioni la corrente elettrica per la manutenzione della linea, come il 19 ottobre scorso, il cartello viene affisso solo nella rete metallica del cantiere dove si sta ultimando la costruzione di una villa sul mare con piscina che ha preso il posto del verde di una bella macchia mediterranea, e non sui due condominii abitati.

Cosa può aggiungere un cittadino totalmente deluso…?

Mario Gianpaoli”.