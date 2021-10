Imperia calcio, domani al 'Ciccione' ci sarà il Varese: assenti Demontis e Mara. Mister Ascoli convoca il gruppo in blocco

Il prezzo pregiato del mercato neroazzurro Andrea Demontis non sarà della partita Imperia-Varese, in programma domani (mercoledì 20 ottobre) alle ore 15:00. E’ questa la notizia più importante, emersa dalle convocazioni di Mister Nicola Ascoli.

Tolti il centrocampista, alle prese con un problema fisico, e Nicholas Mara, squalificato per un turno, l’allenatore chiama in blocco tutto il gruppo per la sfida al ‘Ciccione’. Sono infatti 23 i convocati: Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Cassata, Castaldo, Comiotto, Coppola, De Simone, Di Lauri, Fatnassi, Fazio, Gabriele, Garibbo, Giardiello, Giglio, Grazhdani, Kacellari, Lacirignola, Minasso, Montanari, Petti. Ai quali va aggiunto anche il difensore centrale Mara.

Nell’elenco non figura Michael Tallevi che, stando a quanto raccolto, ha salutato il club proprio in questi giorni. Per lui appena 9 minuti in nerazzurro, subentrato contro la Lavagnese sul 4-0.

L’ Imperia deve cancellare la brutta prestazione di sabato e ritrovare i tre punti che mancano da quattro partite. Al ‘Ciccione’ arriva un avversario blasonato come il Varese, tra le candidate alla promozione. I tifosi hanno ancora negli occhi la ‘cometa’ di Sancinito che, nella scorsa stagione, aprì la sfida trasmessa in diretta nazionale dall’emittente Sportitalia. Poi Donaggio raddoppiò, su rigore procurato da Giglio, chiudendo la contesa.

L’incontro di domani sarà diretto dal signor Julio Milan Silvera, della sezione di Valdarno. Coadiuvato da Simone Iuliano, di Siena, e Luca Mantella, di Livorno. Silvera ha diretto il Varese nella scorsa stagione, 2-0 sul Borgosesia, mentre Mantella è già stato assistente dei neroazzurri in Imperia-Arconatese 2-0 dello scorso gennaio. Infine Simone Iuliano, soltanto tre giorni fa, ha diretto Sanremese-Saluzzo annullando giustamente una rete ai padroni di casa con una chiamata difficile.