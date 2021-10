Calcio: amichevoli per la Vallecrosia Academy, Alletto e Pagliuca "Partite equilibrate e divertenti"

Due amichevoli per le squadre della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy. Ieri al Morel sono scesi in campo i pulcini primo anno 2012 e i pulcini secondo anno 2011 contro i pari leva del Ventimiglia Calcio.



"I ragazzi si sono molto divertiti, ci sono state tante azioni interessanti e buoni spunti di riflessione per il proseguo del cammino degli atleti - commentano soddisfatti i mister Alletto, per i 2011, e Pagliuca, per i 2012 – Le partite sono state equilibrate e divertenti".