Sanremese calcio, Mister Andreoletti ritrova Maglione per la trasferta di Gozzano ma le notizie dall'infermeria non sono buone: out Pellicanò e Bohli. In forte dubbio anche Gemignani

Sanremese alla ricerca del terzo successo di fila dopo le belle vittorie su Fossano e Saluzzo. I biancoazzurri, già partiti nel pomeriggio per la trasferta, giocheranno al 'D'Albertas' di Gozzano per la settima giornata di Serie D. Il fischio d'inizio è previsto per domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 15.

Incontro delicato per la squadra di Matteo Andreoletti che affronta la squadra vincitrice dello scorso torneo. Nonostante la rivoluzione estiva, i cusiani sono ancora tra i protagonisti del girone A dato che, insieme al Novara, sono gli unici imbattuti.

Notizie contrastanti dall'infermeria, riportate dal dottor Roberto Sturaro alla trasmissione radiofonica 'Biancoazzurri on air live'. Buone, da un lato, perchè Roberto Maglione è tornato arruolabile ricevendo così la prima chiamata in stagione.

Pessime per altri versi: gli esami hanno evidenziato un'infiammazione al ginocchio, dopo la botta ricevuta, per Francesco Pellicanò che dovrà stare fermo almeno un mese prima di effettuare altre analisi approfondite. Sarà out anche Omar Bohli, sostituito dal classe 2004 Piazzolla, che rimarrà fuori per un mese per via di un problema al femore, stessi tempi di recupero per l'altro portiere Matteo Ferro, sofferente ad una mano.

Infine anche Daniel Gemignani, partito comunque insieme al gruppo, difficilmente sarà della partita a Gozzano: nell' ultimo allenamento ha accusato una elongazione dell'aduttore della coscia che dovrebbe tenerlo lontano dai campi un paio di settimane.

Arriva la convocazione per Simone Urgnani, capitano della Juniores, ed Edoardo Elettore.

I 22 convocati di Mister Andreoletti:

PORTIERI: Malaguti (2003), Piazzolla (2004)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Maglione (2002), Larotonda (2002), Urgnani (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Orefice (2000), Scalzi, Elettore

(2004).

La direzione dell'incontro sarà affidata al signor Giovanni Agostoni, della sezione di Milano. Sarà coadiuvato dai signori Ionut Eusebiu Nechita, di Lecco, e Cosimo De Tommaso, di Voghera. Agostoni aveva già diretto la Sanremese nella sfida in casa del PontDonnaz , terminata 0-0, della scorsa stagione.