Sanremo: venerdì la presentazione di "Diario dell'ultima notte", la fine di Galeazzo Ciano raccontata da Mauro Mazza

Venerdì 22 ottobre, alle 16.30, al teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, Mauro Mazza, presenterà “Diario dell’ultima notte” (La Lepre). Introducono l’autore Carlo Sburlati e Marzia Taruffi. Sarà l'anteprima della cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria.

"Il romanzo racconta gli ultimi mesi di Galeazzo Ciano, dal Gran Consiglio del 25 luglio 1943 alla sua condanna a morte l’11 gennaio 1944, dagli altari del potere alla polvere della prigionia, all’esecuzione per tradimento. Tra i personaggi, Edda Ciano e Benito Mussolini. - spiegano gli organizzatori - Il conflitto padre-figlia sulla sorte di Galeazzo è profondo, lancinante, insanabile. Compaiono anche altri componenti della famiglia Mussolini – Rachele e Vittorio su tutti – e diversi gerarchi del fascismo, come Grandi, Bottai, Pavolini e Farinacci".



"Nelle ultime settimane di Ciano – detenuto nel carcere di Verona – è rilevante la figura di Frau Beetz, giovane e attraente tedesca, che con Ciano vive una struggente e intensa storia d’amore. - aggiungono - Fa da contrappunto al racconto il diario del giovane friulano Antonio Basso (personaggio di fantasia), giovane fascista appena diplomato maestro, che vive con crescente angoscia la prova della guerra civile e della violenza diffusa che dominano l’ultimo biennio del conflitto. Nelle ultime pagine di quel diario del 1944 Basso annota, nel 1978, alcune sue impressioni sul delitto Moro, tracciando un originale parallelo tra due tragiche vicende che hanno segnato la storia italiana del Novecento".



Sabato 23 ottobre ore 17 si terrà nel Teatro dell’Opera del Casinò la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria per le sezioni Inediti. Verrà consegnato il Premio alla carriera allo scrittore e poeta Giuseppe Conte. Il 26 ottobre sarà nel teatro dell’Opera Marco Malvaldi con il suo recentissimo “Bolle di Sapone” (Sellerio).