Il cimitero di Taggia ha il suo chiosco di fiori: primo giorno di apertura per Maddalena Garello

Primo giorno di apertura ieri per il nuovo chiosco di fiori davanti al cimitero di Taggia. Si tratta di un servizio di cui si parlava già da diversi mesi e che ora si è concretizzato grazie a Maddalena Garello, vincitrice del bando di affidamento aperto dal Comune.

Il nuovo chiosco si chiamerà ‘Un pensiero per te’, come ci ha raccontato la signora Garello: “Siamo davvero felici di poter finalmente aprire. C’è stato un riscontro molto positivo da parte della cittadinanza. Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e gli uffici che ci hanno dimostrato vicinanza. In questi giorni abbiamo potuto constatare grande apprezzamento e interesse per una attività di cui la gente aveva bisogno. Sono già molte le persone che durante l’allestimento sono passate a trovarci”.



“Da bambina la mia famiglia aveva le campagne dove sono cresciuta e adoro i fiori. Mi sono buttata in questa esperienza per fare del bene e sono a disposizioni di tutti. Non mancano le persone, soprattutto anziane che vengono anche per poter parlare. Noi siamo qui accogliamo tutti e cerchiamo di consigliare ed essere d’aiuto” - conclude Maddalena Garello.

Il chiosco venderà fiori, piante, vasi e tutti gli accessori connessi al cimitero. Gli orari in queste settimane saranno straordinari visto l’avvicinarsi della data del 2 novembre, per la commemorazione dei defunti. Infatti l’attività rimarrà aperta tutti i giorni, weekend compresi, seguendo gli orari del camposanto.