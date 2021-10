Sanremo: nel weekend il Bollate vince la quinta edizione della 'Freesby Cup' giocata a Pian di Poma (Foto)

Si è svolto sul ‘diamante’ di Pian di Poma a Sanremo, nel weekend appena trascorso il 5° trofeo Freesby Yup di softball categoria Under 13. Il torneo è iniziato sabato con il lancio d'inizio sui due campi, del fiduciario di zone del Coni, Stefano Buxa.

Tutte le squadre, infatti, si sono incontrate tra loro in un girone all'italiana. La domenica si è aperta con le ultime partite di girone e poi alle 15, in contemporanea su tre campi allestiti sul campo di baseball, si sono giocate le tre finali.

Alla fine della due giorni di softball la classifica ha visto per la quinta volta su cinque edizioni la vittoria del Bollate, che fa doppietta e porta a casa anche il secondo posto. Ottima prestazione delle ragazze dell'Old Parma che arrivano sul terzo gradino del podio. Il resto della classifica vede le tre Softball School al quarto, quinto e sesto posto: nell'ordine Castions delle Mura (Udine), Sanremo ed Avigliana Rebels (Torino). Come in tutti i tornei che si rispettano sono stati assegnati anche i tanto ambiti premi individuali.

Miglior lanciatore: Giulia Squalizza (Bollate1)

Miglior battitore: Arianna De Santis (Old Parma)

Miglior ricevitore: Cautero Angelica (Softball school delle Mura)

Giocatore in erba: Giada Cottone (Softball School Avigliana)

Fair Play: Carolina Pennucci (Softball school Sanremo)

MVP: Giada Servidio (Bollate 2)

Esordio in pedana: Viola Liddi (Softball School Sanremo)

La premiazione finale è stata una vera e propria festa, sotto un sole quasi estivo. Presenti alla premiazione il vice sindaco Costanza Pireri per il Comune di Sanremo, per la Lilt (ormai da anni al fianco del torneo Freesby nel mese rosa dedicato alla prevenzione femminile) era presente il Presidente, Dr Claudio Battaglia e la Dr.ssa Maria Teresa Dondi che, come ogni anno, hanno ricordato a tutte le ragazze l'importanza della prevenzione.

Il trofeo alle vincitrici è stato consegnato da Cristina e Fulvia Pavone, sorelle dell'indimenticata Fulvia, storica seconda base del Sanremo. L'appuntamento con il ‘Freesby’ è per la sesta edizione del torneo nel 2022, sempre nel terzo weekend di ottobre, con la speranza che il Covid sia solo un brutto ricordo e si possa allargare il torneo a 10 squadre.