Pesca alla Traina: Stella Maris di Imperia vince ad Alassio e si laurea campione italiano per società

Nelle acque del Golfo di Alassio, organizzata dal 'Tuna Club Riviera dei Fiori' si è svolta nel weekend la settima edizione del campionato italiano societario di 'Traina Costiera'.

Hanno partecipato alla competizione ben 24 equipaggi, in rappresentanza delle più blasonate società sportive di pesca, disciplina nella quale la Liguria da molti anni annovera gli equipaggi che hanno conquistato i migliori piazzamenti. Il campo di gara è stato caratterizzato da condizioni meteo marine buone, la prima giornata con un leggero vento da grecale e mare poco mosso, che è andato poi progressivamente a calare nella seconda giornata dove si sono avute condizioni climatiche estive.

In questa tecnica di pesca, particolarmente difficile ed impegnativa, i partecipanti si sono dati battaglia in due giornate, dove sono stati catturati prevalentemente tombarelli e alletterati. La Stella Maris di Imperia, sponsorizzata Maver, è riuscita nella difficilissima impresa di ripetere nuovamente il prestigioso risultato degli anni 2017 e 2018 quando, nella stessa competizione, aveva ottenuto il massimo risultato possibile.

Anche quest’anno infatti, sul gradino più alto del podio è nuovamente salito, per la terza volta consecutiva in Liguria, l’equipaggio composto da Guida Ascheri, Fausto Ciccione, Paolo Barbero, con skipper Ivo Romani, che ha vinto il titolo nella classifica individuale. Al secondo posto della classifica per equipaggi sempre la Stella Maris con l’equipaggio composto da Alberto Bloise, Alessio Verda, Massimo Muriella, con skipper Alessandro Raimondo. Per effetto dei piazzamenti sopra riportati la Stella Maris ha nuovamente conquistato il prestigioso titolo di società Campione d’Italia 2021 nella specialità 'Traina Costiera'.

Da ricordare anche che quest’anno l’equipaggio della Stella Maris composto da Ascheri, Ciccione, Solaini e Feo ha conquistato il campionato italiano Assoluto di 'Traina d’Altura' svoltosi a Trani. Alle premiazioni e alla cerimonia di chiusura sono intervenuti il cice Presidente delle Acque di Superficie Stefano Sarti, il Consigliere nazionale Luigi Stuani e il responsabile nazionale Big Game, nonché Presidente della società organizzatrice, Alfredo Benzi.

Classifica per Società:

1° con punti 71.916 Stella Maris

2° con punti 59.698 Garisti '93

3° Classificata con punti 57.256 L’Ancora