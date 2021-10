Calcio a 5: in Coppa Italia di serie C il Taggia domina un Airole 'under construction' (Foto)

Goleada del Taggia nella terza ed ultima giornata del girone A della Coppa Liguria di calcio a 5 maschile FIGC 2021-22. Forse ispirato dalle imprese della locale squadra di pallapugno il club giallorosso ha infatti superato con un punteggio pallonistico un Airole FC ancora alle prese con le numerose problematiche di inizio stagione.

Presentatisi al campo sportivo di Castellaro rimaneggiati ma con l’obbligo di vincere con due reti di scarto per poter guadagnare il passaggio del turno i biancoverdi sono invece rimasti virtualmente in partita per un solo tempo prima di crollare nella ripresa. Pallino del gioco fin da subito in mano ai padroni di casa che costringevano Rositano a diversi interventi raramente intervallati da azioni di contropiede che non impensierivano però la retroguardia locale. Il Taggia si portava così in vantaggio attorno alla metà del primo tempo raddoppiando poco dopo con un tap-in su ribattuta. A dare speranza agli ospiti pensava così Marco Foti con un gran gol che veniva però poco dopo seguito dalla terza marcatura locale proprio all’ultimo secondo della prima frazione.

Una rete che spezzava le gambe agli ospiti i quali, dopo aver subito rete dell’1-4 ad inizio ripresa, avevano ancora un paio di occasioni per riaprire la gara prima di cedere definitivamente il passo ad un Taggia che, sfoggiando una condizione atletica eccellente, fissava il risultato sull’11-1 finale. Una punizione sicuramente pesante per un Airole che, oltre al gruppo ancora in fase di preparazione ed integrazione dei nuovi arrivati, ha dovuto fare nuovamente a meno di diversi giocatori fra cui Vincenzo Gullace, al suo ultimo giorno di squalifica in Coppa Italia, e di Filippo Canzone apparso in grandissima forma nel primo tempo della partita col Bordighera ma da quel momento mai più entrato in campo a causa di un infortunio.

Nessun dramma quindi in casa biancoverde col Presidente Stefano Ricci che ha rincuorato il gruppo dopo la partita: “Dopo i problemi di inizio stagione sapevamo che avremmo avuto un cammino molto difficile soprattutto nelle prime settimane… Dobbiamo però ripartire dal buon primo tempo della scorsa giornata e mettere tanti minuti di allenamento e di partite nelle gambe sperando anche di avere un po’ di fortuna e che mister Cattaneo possa finalmente contare sull’organico al completo. Abbiamo ora 15 giorni prima della partita d’esordio di campionato in casa contro il Caramagna e dovremmo sfruttarli al meglio.”

Il girone A si è così concluso così col passaggio del turno di Taggia e Bordighera che saranno quindi impegnate nei quarti di finale della fase regionale di Coppa Italia.