Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera dà il benvenuto alla nuova socia Barbara Vernazza

“Quest’ultima, nel corso della serata, ci ha rese partecipi della sua esperienza di accoglienza delle donne afgane ospitate a Sanremo lo scorsa estate - aggiungono - l'introito della serata sarà devoluto per aiutare le donne fuggite in Italia per sottrarsi alle gravi limitazioni delle libertà che si stanno verificando in Afganistan a seguito dell'attuale situazione politica”.