Domenica prossima a Bordighera, visita guidata nella città alta a cura del Lions Club Bordighera Capo Nero Host

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host - membro dell'Associazione Internazionale Città Murate - organizza per domenica prossima, alle ore 9.00 e alle ore 11.00) due visite guidate alla scoperta del nostro patrimonio culturale nel bellissimo borgo antico di Bordighera alta. Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto per l'acquisto di un cane guida da donare ad un non vedente.