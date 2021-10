Ventimiglia: da domani all'Unitre parte il programma di 'Educazione alla Pace' che prosegue fino a dicembre

Parte domani alle 15.30 all’Unitre di Ventimiglia in via Sottoconvento 82/a, il corso Programma di Educazione alla Pace: un percorso educativo e audiovisivo sulla pace proposto dalla Fondazione umanitaria ‘Prem Rawat’.

Con il motto ‘Dignità, Pace e Prosperità’ la Fondazione sostiene i diritti fondamentali quali l’acqua e il cibo, includendo fra questi anche la pace. Il Programma PEP è articolato in dieci incontri di circa 1 ora e mezza ciascuno. Il contenuto dei video proiettati è tratto principalmente da discorsi in tutto il mondo di Prem Rawat, nominato ambasciatore di pace e appassionato assertore della pace individuale come diritto primario per l’uomo e base per la pace nel mondo. I video del corso comprendono anche interviste con giornalisti, storie animate, e sono intervallati da pause di riflessione e condivisione. Sono le premesse del programma di ‘Educazione alla Pace’ che si ritrovano nei dieci temi proposti all’Unitre di Ventimiglia ogni martedì fino al 21 dicembre. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per partecipare: è richiesta l’iscrizione di 55 euro presso la sede dell’Unitre che permette anche l’accesso a tutti i corsi proposti nell’arco dell’anno accademico 2021-2022.