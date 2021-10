Ultimi giorni per iscriversi all'8ª edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Pavan"

C'è tempo sino alla mezzanotte di domenica 31 ottobre, per inviare le proprie opere e partecipare all'8ª edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Pavan", patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla UIF (Unione Italiana Fotoamatori).

Epicentro dell'evento sarà Sanremo, la città dei fiori e della musica, e tra gli organizzatori oltre ai Gruppi Facebook Macrofotografia & Dintorni e Fotosport.eu, la grande novità del Museo Floriseum di Sanremo con la Società Cooperativa Il Museo.

Non poteva mancare il prezioso sostegno del Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, a cui si affiancano gli storici partner come Foto Video Renata, Olio Roi, Quintessenza Restaurant, Pane di Triora e BB Dolciaria, indispensabili per il successo di questo appuntamento fotografico.

Oltre alla novità del Museo Floriseum come suggestiva location per l'esposizione delle opere e la premiazione dei vincitori, vi sarà il ritorno del Contest Facebook, che tanto successo ha avuto nelle edizioni pre-pandemia e che vuole essere la concretizzazione moderna della vecchia giuria popolare.



I temi proposti in questa nuova edizione saranno i seguenti:

Tema libero colore valevole per la statistica Uif

Tema libero B&N valevole per la statistica Uif

Tema obbligato “Un mondo di fiori” valevole per la statistica Uif

Tema obbligato “Vivere Sanremo”

Contest Facebook con le foto presentate per il tema “Vivere Sanremo”

Come di consueto numerosi e decisamente interessanti i premi, che spaziano da pernottamenti, a buoni acquisto, a medaglie e targhe per giungere ai numerosi prodotti tipici di qualità.

Il concorso è aperto a tutti (come da tradizione sono previsti anche premi per gli Under 18) e sono ammesse foto realizzate con qualunque strumento di ripresa.