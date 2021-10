Montecarlo: sanremesi protagonisti al 52° Concorso International de Bouquets (Foto)

Si è svolto il 52° Concorso Internazionale di Bouquet il 16 e 17 ottobre alle Terrazze del Casino de Monte-Carlo organizzato dal Garden Club di Monaco, presieduto da Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover.

Il 52° Concorso International de Bouquets ha riunito una cinquantina di partecipanti (amatori e professionisti) sul tema "Arte culinaria nel mondo". La Giuria ufficiale, composta da giudici, professori, autori internazionali, specialisti in arte floreale e Giuria speciale composta da personalità del mondo letterario e artistico, è stata presieduta da Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover. Sotto i premiati.

Catégorie 1

LES PLATS SIGNATURES DES GRANDS CHEFS Composition libre

Médaille d’Or Geneviève ANTONA - GARDEN CLUB DE MONACO

Médaille d’Argent Chantal LUPI – IIDFA EDFA SANREMO - ITALIE

Médaille de bronze Daniela PALAVICCINI – OSPEDALETTI - ITALIE

Catégorie 2 COMPOSITION GOURMANDE DE FLEURS, FRUITS, LEGUMES Composition libre

Médaille d’Or Tiziana VICENTINI – SANREMO - ITALIE

Médaille d’Argent Romina FARINELLI – VAUD - SUISSE

Médaille de Bronze Michèle VILLARET - PARFUMS ET COULEURS FRANCE

Catégorie 4 DINER DE CHASSE AUX CHANDELLES Décor de table – Composition libre

Médaille d’Or Francesca CUPPARI – IIDFA EDFA SANREMO - ITALIE

Médaille d’Argent Serena MANCINI – GENOVA - ITALIE

Médaille de Bronze Karyn DUCREY – SAFA VAUD GENEVE - SUISSE

Mention Mirella SCIANDA – IIDFA EDFA SANREMO - ITALIE

Mention Chantal PEYROCHE – Des Fleurs et des Arts - France

Catégorie 5 CUISINE SOUS LES TROPIQUES Grande dimension - libre

Médaille d’Or Frédérique de CHAMBURE et Giordana MANARA GARDEN CLUB DE MONACO

Médaille d’Argent Maguy USAI et Michèle BERNADAC C.A.A.C. de Puget Sur Argens - France

Médaille de Bronze Simone IDJERI-BARET et Elisabeth FEISTHAVER Les oiseaux de Paradis - France

Catégorie 6 STREET FOOD ET FLEURS Catégorie « jeunes » jusqu’à 9 ans - Composition libre

Médaille d’Or Joleen BALLERET - MONACO

Médaille d’Argent Manon SCHMITT - MONACO

Médaille de Bronze Luce SENECA - MONACO

Catégorie 6 STREET FOOD ET FLEURS Catégorie « jeunes » de 10 à 12 ans - Composition libre

Médaille d’Or Margot ROBERT – MOUGINS - FRANCE

Médaille d’Argent Mélina VERNET – MOUGINS - FRANCE

Médaille de Bronze Alice PUCNIK-DANTY - MONACO

PRIX DE L’ORIGINALITE DANS L’INTERPRETATION offert par S.E. M. le Ministre d’Etat, représenté par Monsieur Didier GAMERDINGER, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Décerné à Alfio SINITO – MONACO

PRIX DE L’ELEGANCE DANS LA COMPOSITION offert par Monsieur le Président du Conseil National, représenté par Madame Michèle DITTLOT, vice-Présidente de la Commission de la Culture et du Patrimoine. Décerné à Michelle VILLARET - Parfums et Couleurs - France

PRIX CHARME offert par Monsieur le Maire de Monaco, représenté par Madame Karyn ARDISSON SALOPEK, adjointe en charge de la Culture. Décerné à Mélina VERNET – Mougins - France

PRIX DE LA MEILLEURE DECORATION FLORALE - Offert par l’Instituto Italiano per la Decorazione Floreale per Amatori (I.I.D.F.A.) représenté par Madame Chiara Peroni Maiga Décerné à Frederico SILVESTRI – Alassio - Italie

PRIX DE L’HARMONIE DES COULEURS offert par le Garden Club de Monaco, remis par S.A.R. la Princesse de Hanovre. Décerné à Margita MONNIN – SAFA – GENEVE SUISSE

PRIX DE L’HUMOUR offert par le Garden Club de Monaco remis par S.A.R. la Princesse de Hanovre. Décerné à Anastasia PASTOR - MONACO

PRIX DE L’ORIGINALITE DANS LE CHOIX DES MATERIAUX offert par FLORANGA Sanremo représenté par Monsieur Enrico BARLA. Décerné à Frédérique de CHAMBURE et Giordana MANARA – GARDEN CLUB DE MONACO

PRIX PRINCESSE GRACE DE MONACO - Grand Prix Général - Offert par le Garden Club de Monaco remis par S.A.R. la Princesse de Hanovre. Décerné à Tiziana VICENTINI - SANREMO – Italie