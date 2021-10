Karl Lagerfeld: all’asta la sua immensa collezione personale

Grandi notizie per gli appassionati di alta moda e per i fan dell’immenso lavoro di Karl Lagerfeld. É arrivato l’annuncio che l’immensa collezione personale del “Karl della moda” verrà battuta all’asta entro la fine del 2021 nelle sedi Sotheby’s di Monaco, Parigi e Colonia. Le prime indiscrezioni parlano di mille lotti disponibili tra cui oggetti di design, sculture, poster ed effetti personali. Il tutto accompagnato ai celebri modelli di scarpe e borse Karl Lagerfeld che hanno fatto dell’artista tedesco forse la più riconoscibile icona della moda degli ultimi 50 anni e una fonte di ispirazione per decine e decine di stilisti.

I cimeli di Karl Lagerfeld vanno all’asta: ecco cosa sarà possibile acquistare



La prima asta dedicata agli oggetti appartenuti a Karl Lagerfeld è in programma dal 26 novembre al 6 dicembre. La seconda partirà dallo stesso giorno e si concluderà il successivo 16 dicembre. Verranno battuti opere d’arte, mobili rarissimi appartenenti a epoche diverse e manifesti pubblicitari tedeschi del ventesimo secolo.

I fortunati partecipanti potranno fare offerte anche per una delle tre Rolls Royce appartenute allo stilista o per oggetti molto più particolari come le figurine Tokidoki, i portachiavi Fendi da collezione, le custodie per iPhone e i piatti usati dall’adorata gatta Choupette.

Da Sotheby’s ci sarà pane per i denti anche dei più feticisti dello stile di Lagerfeld. Verranno infatti bandite più di 200 paia di guanti indossate dallo stilista. Ma non solo. Dai guardaroba personali sono state ripescate una selezione di giacche di Dior, YSL, Comme des garçons e Martin Margiela, un buon numero di valigie Goyard, e, ovviamente scarpe e borse Karl Lagerfeld.

E per farsi un’idea della bellezza di alcuni dei modelli disponibili è sufficiente consultare il catalogo Karl Lagerfeld di Zalando. Potremmo trovare le versioni presenti in commercio dei pezzi unici che verranno vendute all’asta.

Chi era Karl Lagerfeld e perché è diventato il “Karl della moda”



Karl Lagerfeld, venuto a mancare il 19 febbraio all’età di 85 anni, è stato forse lo stilista più famoso e venerato dello scorso secolo e di inizio millennio. E buona parte del merito è stato nella sua capacità di tenere ben distinto il Lagerfeld stilista dal Lagerfeld privato. Intorno alla sua vita privata, e sopratutto agli anni della sua giovinezza, è infatti sempre rimasto un alone di mistero. Quello che sappiamo è che il Karl della moda nacque nel 1933 e ad appena 21 anni, nel 1954, iniziò a mietere successi. Il primo fu la vittoria del premio del Segretariato Internazionale della Lana nella categoria cappotti. Un riconoscimento che gli valse l’offerta per diventare apprendista presso la maison di alta moda Balmain. Appena 5 anni dopo Lagerfeld entrò a Jean Patou come designer e nel 1964 iniziò a lavorare per Chloé. È da Chloé che incontrò una figura fondamentale per la definizione del suo futuro stile. Fu la fondatrice Gaby Aghion a convincerlo ad abbandonare il disegno formale e scolastico e ad adottare un approccio molto più libero alla moda. Anche grazie a quei consigli, il tedesco entrò, nel 1965, a far parte della romana Fendi. Sarà la svolta della carriera. Nel 1982 Lagerfeld ottenne forse il ruolo più ambito del mondo dell’alta moda: la direzione creativa di Chanel. Appena due anni dopo diversificò il suo lavoro e diede vita al suo marchio omonimo. Ma fu proprio alla guida della Maison francese che Lagerfeld diede sfoggio di genialità e irriverenza. È grazie a lui che tweed bouclé, perle, bottoni dorati, scarpe bi-colore e il logo a doppia C intrecciata sono diventati oggetti culto per più di una generazione.

