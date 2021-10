Target: Valecar, esperti di veicoli a portata di mano

Valecar è un rinomato concessionario di automobili a Sanremo in Via Pietro Agosti 243.

Nello splendido showroom si trovano veicoli di seconda mano quasi nuovi. Il servizio offerto dall’azienda è un servizio completo, i titolari non si occupano solamente dell’acquisito delle auto usate ma pongono particolare attenzione alla preparazione della vendita con i contratti e i passaggi di proprietà.

Valecar lavora esclusivamente con leader del settore sia per quanto riguarda l’assicurazione sia per i servizi post vendita, inoltre fornisce assistenza anche per i lavori di manutenzione. Le opzioni di finanziamento offerte dall’azienda rendono più semplice per i clienti l’acquisto del veicolo dei propri sogni infatti offrono la possibilità di redigere la pratica di finanziamento nella loro sede e garantiscono l’esito in giornata in modo da consegnare l’autovettura quasi in tempo reale.

Oggi le automobili più richieste sono sicuramente le city car, quest’ultime rappresentano un’ottima scelta per tutti coloro che sono alla ricerca di una vettura dalle dimensioni molto contenute e in grado di muoversi con agilità nel traffico cittadino. Oggi l’offerta è vasta e variegata, dalle proposte pensate per i giovani a quelle progettate per soddisfare le richieste della popolazione adulta. Sicuramente le auto elettriche entreranno sempre di più nella vita cittadina e saranno sempre più richieste dai clienti, non solo per il risparmio sui costi del carburante ma per salvaguardare l’ambiente inquinando di meno. Dopo aver lavorato per diversi anni con una clientela locale, oggi l’azienda è riuscita ad espandere il suo target di clientela lavorando anche con la Costa Azzurra e con diverse regioni del centro Italia.