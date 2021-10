Nel Campionato basket Serie D Regionale sconfitta per il Bvc Sanremo sul parquet del forte Loano

Campionato basket Serie D Regionale – prima giornata

Loano Garassini - Bvc Sanremo 101-58 (24-24, 29-11, 27-11, 21-12)

Bvc Sanremo: Tavanti 12, Tacconi Daniele 4, Deda 5, Navaglia 2, Markishiq 6, Sartore 5, Gastaud, Tacconi Davide 24. Coach: Alessandro Veneziano.

Loano: Giromini 12, Tassara 14, Borgna 8, Giulini 23, Bussone 23, Bellato, Martino 6, Moretti 9, Notari, Berra 6. Coach: Taverna.

Netta sconfitta per il Bvc Sanremo sul parquet del forte Loano. La giovane compagine matuziana ha ceduto di schianto dopo un buon primo quarto concluso in parità.

Al di là del risultato quello che conta è il ritorno al basket giocato dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia. Un ritorno alla quasi normalità che non può che far piacere, permesso dai rigidi protocolli sanitari stabiliti dalla federazione che prevedono il green pass da ciclo vaccinale completo o tampone nell’arco delle 48 ore.

“Abbiamo iniziato bene la gara, ma poi siamo calati vistosamente. Purtroppo per una serie di problematiche siamo in ritardo di la preparazione. Un gap che contiamo di recuperare velocemente lavorando duro in allenamento” dice il presidente-giocatore Alessandro Deda.