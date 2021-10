Calcio, Eccellenza. Ospedaletti rimaneggiato e trasferta amara sul campo della Cairese: orange sconfitti 4-1

Ospedaletti di scena oggi a Cairo Montenotte dopo l’importante vittoria interna di domenica scorsa contro il Varazze. Ancora formazione rimaneggiata per gli orange che, tra infortuni e squalifiche, devono rinunciare a gran parte dei pilastri della prima squadra.



Partita combattuta sin dai primi minuti di gioco. Al 15’ Ventrice si mette in mostra con una bella parata su tiro di Saviozzi. Sempre il numero 11 della Cairese ci prova nuovamente al 26’ ma la sua conclusione finisce alta.

La prima occasione per l’Ospedaletti porta la firma di Martelli che, al 35’, vede il suo calcio di punizione sventato dalla difesa avversaria.

La rete del vantaggio per la Cairese arriva al minuto 43 con il colpo di testa di Poggi che finisce in rete dopo una fortunata carambola.

L’ultima occasione del primo tempo porta la firma di Semati: calcio di punizione, palla alta sulla traversa.

Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi sull’1-0 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con l’immediato raddoppio di Poggi che al 48’ approfitta di una leggerezza difensiva orange. Passano sei minuti e Ventrice neutralizza abilmente il tentativo di Durante, ma al 57’ i padroni di casa trovano la rete del 3-0 con la conclusione da fuori di Facello.

L’Ospedaletti non si arrende e al 62’ prova a tornare in partita con il gol firmato da Alberti. Su cross dalla bandierina un difensore avversario allunga la palla e il numero 3 orange in scivolata mette la palla in rete.

La Cairese, però, chiude la gara al 73’ con una grande conclusione di Durante che insacca il pallone all’incrocio dei pali.

L’ultima occasione del match arriva al 90’ quando Martelli tenta la conclusione a fil di palo ma Moraglio è abile a neutralizzare.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Aretuso (18 Leone), 3 Alberti, 4 Martini (14 Ceriolo), 5 Giovanati, 6 De Mare, 7 Sahi (19 Fici), 8 Facente (13 Rovere), 9 Semati, 10 Martelli, 11 Negro (16 Porcelli)

A disposizione: 12 Frenna, 15 Valcelli, 17 Barbagallo

Allenatore: Giuseppe Messina

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo (15 Piacentini), 3 Moretti F., 4 Prato, 5 Brignone, 6 Facello (18 Haxiraj), 7 Grandoni, 8 Tamburello (14 Moretti L.), 9 Poggi (20 Pastorino), 10 Durante, 11 Saviozzi (19 Carocci)

A disposizione: 12 Rizzo, 13 Turco, 16 Venturino, 17 Briano

Allenatore: Giuliano Bresci

Arbitro: Sig. Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistenti: 1° Sig. Dario Roscelli (Chiavari); 2° Sig. Ivano Sciallero (Genova)

Marcatori: 43’ e 48’ Poggi, 57’ Facello, 62’ Alberti, 73’ Durante

Ammoniti: Colombo, Moretti F., Piacentini, Semati