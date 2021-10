CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 17 ottobre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Ritz e all'Ariston di Sanremo, alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 18.00 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 16.30 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

- IL MATERIALE EMOTIVO – ore 18.30 – di Sergio Castellitto – con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clemente Maccaro, Sandra Milo, Alex Lutz – Drammatico - "Vincenzo dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita…”

Voto della critica: ***

- LA SCUOLA CATTOLICA (V.M. 18) – ore 21.30 – di Stefano Mordini - con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini – Drammatico - "In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un'irrefrenabile smania di supremazia…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- VENOM - LA FURIA DI CARNAGE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Andy Serkis - con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham – Azione/Fantascienza/Horror - "Il giornalista Eddie Brock si reca in prigione per intervistare il serial killer Cletus Kasady che sta per essere condannato a morte. Durante l'esecuzione qualcosa va per il verso storto e Kasady diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage, alimentando in questo modo una nuova escalation di violenza e delitti…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- NO TIME TO DIE – ore 17.00 - 21.00 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- THE LAST DUEL – ore 17.30 - 21.15 – di Ridley Scott - con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Nathaniel Parker - Drammatico - "Jean de Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Jacques Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente violentata da Le Gris, si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all'ultimo sangue tra i due uomini, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- MARILYN HA GLI OCCHI NERI – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Simone Godano - con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa - Commedia - "Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d'ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l'unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all'amore…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- VENOM - LA FURIA DI CARNAGE – ore 16.30 - 20.45 – di Andy Serkis - con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham – Azione/Fantascienza/Horror - "Il giornalista Eddie Brock si reca in prigione per intervistare il serial killer Cletus Kasady che sta per essere condannato a morte. Durante l'esecuzione qualcosa va per il verso storto e Kasady diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage, alimentando in questo modo una nuova escalation di violenza e delitti…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 15.45 - 17.15 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

- NO TIME TO DIE – ore 20.45 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- LA SCUOLA CATTOLICA (V.M. 18) – ore 16.00 - 21.00 – di Stefano Mordini - con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini – Drammatico - "In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un'irrefrenabile smania di supremazia…”

Voto della critica: **

- IL MATERIALE EMOTIVO – ore 18.00 – di Sergio Castellitto – con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clemente Maccaro, Sandra Milo, Alex Lutz – Drammatico - "Vincenzo dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THE LAST DUEL – ore 16.30 - 20.45 – di Ridley Scott - con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Nathaniel Parker - Drammatico - "Jean de Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Jacques Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente violentata da Le Gris, si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all'ultimo sangue tra i due uomini, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL MATERIALE EMOTIVO – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Sergio Castellitto – con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clemente Maccaro, Sandra Milo, Alex Lutz – Drammatico - "Vincenzo dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THE LAST DUEL – ore 16.30 - 21.00 – di Ridley Scott - con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Nathaniel Parker - Drammatico - "Jean de Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Jacques Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente violentata da Le Gris, si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all'ultimo sangue tra i due uomini, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 16.30 - 19.00 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

- NO TIME TO DIE – ore 21.00 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***





