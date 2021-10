Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 17 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 17 OTTOBRE

SANREMO

7.30. 5° Raduno Mondiale Moto Guzzi Sport 15 con percorso fra Sanremo e Ospetaletti. Ritrovo a Villa Ormond, info 338 2147400 (il programma)



9.30. ‘Freesby Yup’ (5ª edizione): torneo giovanile di Softball Memorial Fulvia Pavone (premiazione alle h 17). Diamante di Pian di Poma

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. 8° Trofeo Hand Bike Città di Sanremo a cura della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili. Circuito cittadino con partenza dal lungomare Italo Calvino



15.30. Proiezione del docu-film ‘Il coraggio di andare oltre’ di Maurizio Pavone da un'idea di Massimo Zavaglia e Bruno Nava. Teatro Ariston, ingresso gratuito ad offerta libera con ricavato a favore dell’Associazione Le Vele di Pioltello, necessario green pass, prenotazione obbligatoria su aristonsanremo.com

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)



21.15. Per la rassegna ‘Conoscere per ricordare. Monumenti e personaggi della nostra città’, conferenza tenuta dallo storico Francesco Vatteone dal titolo ‘Un teatro per una città ottocentesca’. Storia del Cavour, dalle origini al secondo dopoguerra’. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



11.00. Visita guidata a Villa Etelinda Bishoffsheim, via Romana. Prenotazioni al 388 0261925



17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre



17.30. ‘Memories - Covid History III’: saggio/spettacolo dell'ultimo corso di recitazione dell’associazione ‘Liber theatrum’ per la regia di Diego Marangon (12 euro, 10 ridotto). Teatro del Palazzo del Parco, info e prenotazioni 338 6273449

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

RIVA LIGURE

10.00-16.40. Per la ‘Giornate FAI d'Autunno 2021’, tour virtuale sulle bellezze del territorio allo Spazio Espositivo Multimediale, via Nino Bixio 15 (h 10, 11.20, 12.40, 14, 15.20, 16.40) prenotazioni QUI

10.30 & 14.30. Per la ‘Giornate FAI d'Autunno 2021’, passeggiata di circa 5 km con guida escursionistica ambientale, alla scoperta del Santuario dei Cetacei, luogo del cuore FAI 2016, e della flora mediterranea lungo la pista ciclopedonale (due turni di max 15 persone). Ritrovo in piazza Matteotti (piazza della parrocchiale di San Maurizio), prenotazione obbligatoria QUI



SANTO STEFANO AL MARE

10.00-16.00. Per la ‘Giornate FAI d'Autunno 2021’, visita all’Oratorio della Misericordia, alla Secca di Santo Stefano, al MURR - Museo del Relitto Romano, alla Torre ennagonale. Ritrovo in Piazza Scovazzi, prenotazioni QUI

DIANO MARINA

10.00-16.00. La Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ organizza il 2° Open Day 2021 della Scuola di Musica ‘Romano Brondo’. Piazza Martiri della Libertà (Piazza del Comune)

CERVO

9.30. Concerti per bambini età 0 a 10 anni insieme ai genitori a cura dell'associazione San Giorgio Musica: 'Musica che gran gioco!' per bambini 18-36 mesi + 'Che orecchie grandi che ho!' per bambini 0-18 mesi + 'Un concerto tutto matto' per bambini 3-5 anni+ 'Concertiamo?' per bambini 6-11 anni. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CAMPOROSSO

8.00. 4ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 7,5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione sul posto 15 euro). Palatenda in località Bigauda, info 345 8517448 (più info)

CESIO

5.45. ‘Alba su Monte Guardiabella’: escursione all’alba accompagnati dalla guida GAE Luca Patell. Ritrovo a Colle San Bartolomeo, info 347 6006939 (più info)

PONTEDASSIO

10.30. Festa d'autunno: gara di bocce quadre dalle 10.30 e per tutto il pomeriggio (gioco e divertimento per tutti dai 5 ai 100 anni) + Polenta & Cinghiale ed altre sfiziose specialità di stagione (h 12.30) + Castagnata (h 14.30). Piazza Vittorio Emanuele, prenotazioni 371 3733942

PRELÀ

9.30. ‘Bike, Castagne e Musica a Valloria’: bike tour alla scoperta dei monti liguri con accompagnatore - 45 km + 3 ristori + Castagnata all'arrivo. Noleggio E-bike a tariffe convenzionate (30 euro), info e prenotazioni 335 5200573

TRIORA

9.30. Cerimonia di riconoscimento entrata del Comune di Triora nel ‘Villaggio degli alpinisti’: accoglienza e benvenuto (h 9.30) + visita guidata del borgo in compagnia della guida Raffaella Asdente (h 10.30) + cerimonia di riconoscimento (h 12.30) + pranzo con menu a base di prodotti tipici presso il ristorante ‘L'Erba Gatta vino e cucina a Triora’ (h 13.30). Prenotazioni: nicosia.gianni@gmail.com

FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

10.00-18.00. Il villaggio della scienza e dell’Innovazione – il Futuro aperto a tutti. Palais des Congrès, chemin des Sables 60, ingresso gratuito (più info)

MONACO

9.30-18.30. 52° Concorso internazionale di Bouquet a tema su ‘L'arte culinaria nel mondo’, a cura del Garden Club di Monaco. Terrazze del Casinò (più info)

10.00-18.00. Mostra Felina Internazionale di Monaco all’Espace Fonvielle

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.55. Trophee Grimaldi (competizione velica): partenza della regata Monaco – Sanremo. Al termine, cerimonia di premiazione presso lo Yacht Club Sanremo (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di importanti archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03 (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Dmitry Matvienko con Mario Brunello violoncello. In programma: Liadov Anatoli, Dvorack Antonín e Borodine Alexandre. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

11.00-18.00. 35esime Giornate del Cinema Italiano: proiezione film ‘Sole’ (h 11) + ‘Dieci giorni senza mamma’ (h 15) + ‘Ma cosa ci dice il cervello’ (h 18). Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 23 ottobre (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!