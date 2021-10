'Senza Freni per Marika', evento di beneficienza del motoclub Enduro Sanremo in collaborazione con Rallyterapia

Si chiamerà ‘Senza freni per Marika’ il grande evento di beneficenza che coinvolgerà tutta la pittoresca cittadina di San Biagio della Cima domenica 24 ottobre 2021. L’evento è organizzato dal motoclub Enduro Sanremo in collaborazione con Rallyterapia asd, ed il patrocinio del Comune di San Biagio della Cima.

“La manifestazione – spiegano gli organizzatori - avrà lo scopo di sostenere le cure di Marika Lodirio, una ragazza milanese di 23 anni con una grave disabilità motoria, appassionata di motociclismo. La sua storia è stata oggetto di alcuni servizi su Le Iene, che documentano il coronamento del suo sogno di effettuare un viaggio in moto. Marika, con il suo sorriso, sarà in prima fila in questo evento nel quale numerosi campioni di motociclismo renderanno omaggio alla sua passione ed al suo coraggio, ma non solo. La manifestazione sarà infatti finanziata dai partner di Rallyterapia a.s.d. e le donazioni raccolte durante l'evento saranno consegnate alla famiglia di Marika.

L'evento clou della giornata sarà una esibizione sperimentale di abilità con moto da trial, ad invito (denominata ‘urban ability bike’), con il percorso tracciato tra vie e carruggi del paese, alla quale saranno invitati molti campioni di enduro, motocross, trial e velocità di oggi e di ieri, tra cui: Nicola Dutto – Alessandro Gritti – Giovanni Sala – Giorgio Grasso - Tullio Pellegrinelli – Fausto Scovolo – Pierfranco Muraglia – Giuseppe Gallino – Maurizio Gerini - Paolo Caramellino – Stefano Inguscio – Giuseppe Dominioni – Franco Berardi – Paolo Fogli - Mirco Gritti – Giovanni Gritti – Franco Mulas – Davide Dall'Ava – Claudio Orrea - Paolo Mantovani – Andrea Raso – Massimo Raso – Giancarlo Di Camillo – Sergio Canobbio - Sergio Parodi – Max Parodi – Francesco Curinga – Livio Bellone - Paolo Managlia – Paolo Galizzi – Paolo Colli – Giancarlo Amerio - Manuel Villa – Franco Borgogno – Lorenzo Lodola

Si tratta di decine di titoli mondiali vinti complessivamente presenti quel giorno per Marika, per un totale di 40 piloti che affronteranno il percorso uno alla volta, in totale sicurezza e con la massima carica emotiva per il luogo, la causa ed i tifosi entusiasti”.



(la locandina in basso)