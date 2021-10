Sanremese calcio, il presidente Alessandro Masu lancia un messaggio agli ex Del Gratta e Fava:" Sarà un bel derby" (video)

Dopo la bella vittoria della sua Sanremese, per 2-0 sul Saluzzo, ha parlato un soddisfatto Alessandro Masu. Il patron matuziano ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando come questa seconda vittoria di fila rientra in un cammino più ampio che dovrà vedere la Sanremese tra le protagoniste del campionato.

A proposito, il prossimo turno casalingo che coinciderà con l'ottava giornata dovrebbe essere spostato a lunedì 25 ottobre, alle ore 20:00. Al 'Comunale' arriverà la Lavagnese per il terzo derby ligure della stagione.

Chiusura dedicata all'Imperia con Masu che rivolge un elegante messaggio alla nuova cordata nerazzurra:" Sarà un bel derby, con tanti spettatori in più".