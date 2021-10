Coronavirus: sono 64 i nuovi positivi in regione, 21 in provincia di Imperia dove i contagiati salgono a 231 (+13)

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un aumento dei casi in provincia di Imperia. I nuovi contagiati sono ben 21 a fronte di un totale di 64 su tutto il territorio regionale. I casi in Asl1, quindi, salgono a 231, +13 rispetto a ieri.

I nuovi casi in provincia di Savona sono 3, a Genova 26 e a La Spezia 12.





I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.676.076 (+2.830)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 763.738 (+12.339)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.707 (+64)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.096 (+7)

Casi per provincia di residenza

Imperia 231 (+13)

Savona 265 (-3)

Genova 1.079 (+7)

La Spezia 367 (-6)

Residenti fuori regione o estero 47

Altro o in fase di verifica 107

Totale 2.096

Ospedalizzati: 59 (-3); 6 in terapia intensiva

Asl1 9 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl2 12 (-1)

San Martino 10; 3 in terapia intensiva

Galliera 10 (-3)

Asl4 Sestri Levante 3

Asl5 Spezia 7; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 840 (+16)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.194 (+57)

Deceduti: 4.417

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 431

Asl2 300

Asl3 168

Asl4 183

Asl5 227

Totale 1.309

Dati vaccinazioni 16/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.866

Somministrati: 2.219.746

Percentuale: 87%

