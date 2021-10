Ventimiglia: Forza Italia sul campo 'Morel' “Ricostruire la tribuna e i locali aggregativi”

Forza Italia Ventimiglia interviene in merito alle condizioni del campo sportivo 'Morel'.

Scrivono dal partito: “Siamo soddisfatti per l'agibilità delle strutture e attrezzature del 'Morel' ottenuta il 27 agosto, ma non è sufficiente per una città che per numero di abitanti è la terza della provincia e che si candida a essere Città dello Sport 2023. Chiediamo all'amministrazione un cambio di passo e il ripristino di tribune e luoghi aggregativi persi. È inconcepibile che una realtà cittadina come il Ventimiglia Calcio, che milita nel campionato di Eccellenza ligure e che conta centinaia di iscritti, non abbia ancora a disposizione una tribuna e gli spettatori debbano rimanere in piedi o addirittura per terra. Siamo a disposizione, nonostante fuori dalla maggioranza, a proporre come in passato idee e soluzioni in merito e a lavorare a un progetto al fine di risolvere l'annoso problema”.