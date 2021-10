Vallecrosia: il circolo cittadino di FdI chiede chiarimenti sul semaforo 'intelligente' e le multe elevate dal Comune

Il circolo cittadino di Fratelli d'Italia Vallecrosia chiede chiarimenti all'amministrazione comunale in merito al semaforo 'intelligente' che sta scatenando tante polemiche in città.

Scrivono da FdI: “Ci uniamo alla richiesta di chiarimenti fatta dal consigliere Fabio Perri, a riguardo la telecamera t-red installata sopra il semaforo all'incrocio fra via Col. Aprosio, via Roma e via Colombo. Una richiesta di chiarimenti che non vuole essere a nostro avviso una polemica sul Codice della Strada e sulla sua giusta applicazione, ma un atto di chiarimento verso tutti gli utenti della strada. Chiediamo se questi tipi di semafori "intelligenti" non debbano esser segnalati ad una certa distanza dalla loro collocazione. Richiesta di chiarimenti volta comunque al bene della collettività che si è ritrovata a dover pagare multe e punti dalla patente decurtati in modo forse poco chiaro. Raccomandiamo comunque agli utenti della strada, siano essi automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni il rispetto dei limiti di velocità in centro abitato, il rispetto del codice della strada, il buon senso e la massima attenzione, ed al Comune consigliamo magari di segnalare il nuovo dispositivo ad una distanza tale che possa fare in modo ai conducenti non di prendere multe ma di osservare scrupolosamente il Codice della Strada”.