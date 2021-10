Regione Liguria, Assessore Marco Scajola: ”Le Vie del Sale: collaborazione tra Enti per il rilancio del nostro entroterra”

L’Assessore Regionale all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale Marco Scajola ha partecipato al Convegno 'Le Vie del Sale tra Provenza, Liguria e Piemonte'.

Un incontro che si è svolto a Rezzo, per parlare e condividere idee e progetti per la valorizzazione dello storico percorso in un’ottica di rilancio dell’entroterra. L’assessore Marco Scajola commenta: ”L’entroterra è centrale nella pianificazione territoriale della Liguria, che stiamo portando avanti attraverso il PTR, Piano Territoriale Regionale, chiamato anche Idee di Liguria. Entroterra vuol dire opportunità, sviluppo, tutela e valorizzazione del territorio. Stiamo lavorando per rilanciare anche le Vie del Sale, con una collaborazione strategica tra territori ed Enti. Obiettivi importanti che Regione Liguria vuole perseguire in sinergia con il territorio”.