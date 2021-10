CNA Imperia: lunedì 8 novembre ripartono i corsi tecnici gratuiti rivolti al settore dell’autoriparazione

CNA e FORTEC, da anni partner CNA per la formazione del settore automotive, insieme mettono a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze per una nuova formazione tecnica ancora più allineata alle nuove esigenze con un corso dedicato ai veicoli ibridi ed elettrici.

Eccezionale l’aumento della domanda di modelli elettrificati registrato nel mese di agosto: secondo i dati Jato Dynamics, le ibride ed elettriche hanno conquistato la quota mercato mensile più alta di sempre, pari 21% sul totale immatricolato, superando le vetture diesel. Le unità pari a 151.737 registrate il mese di agosto segnano un aumento del 61% su base annua e portano il volume totale da gennaio a 1,32 milioni di unità.

I consumatori sono ormai diventati più consapevoli dei vantaggi legati ai veicoli elettrici e rappresentano un trend destinato a crescere sempre di più, anche grazie ai vari bonus e incentivi statali volti a favorire la diffusione delle vetture ad alimentazione alternativa.

Nei veicoli ibridi ed elettrici, però, la tensione di alimentazione del motore assume valori di parecchie centinaia di Volt, esponendo gli addetti alla manutenzione e alla riparazione di questi veicoli a rischi professionali decisamente più elevati rispetto a quelli dei veicoli tradizionali: da qui la necessità di prevedere un appuntamento formativo per approfondire le conoscenze e le capacità per l’intervento sull’impianto elettrico di tali mezzi e per la loro messa in sicurezza.

Questi i temi da affrontare:

Concetti generali di rischio elettrico

Sicurezza nei lavori su veicoli ibridi o elettrici

Equipaggiamenti e attrezzature

Struttura, componenti e funzionamento dei veicoli ibridi ed elettrici

Diagnosi e manutenzione ordinaria

Il medesimo corso sarà realizzato su più sedi di tutta la Provincia (Imperia, Sanremo e Bordighera) ed è rivolto agli addetti alla manutenzione di veicoli elettrici o ibridi, alle carrozzerie e centri di revisione, ai distributori di carburante ed autolavaggi.

Questo il calendario degli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 20.30:

Lunedì 8 novembre a Imperia presso la Sede CNA in Piazza S. Francesco, 7 (ex Palazzaccio)

Martedì 9 novembre a Sanremo presso la Sede CNA in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo)

Mercoledì 10 novembre a Bordighera presso la Sala riunioni della Croce Rossa in Via Aurelia 122

Si ricorda inoltre che è ancora possibile richiedere a titolo gratuito l’accesso ad una banca dati tecnica a nome "Autoclick cloud", relativa ai guasti ricorrenti dei veicoli.

Con Autoclick cloud, gli autoriparatori Associati CNA e clienti FORTEC potranno, dopo aver ottenuto le credenziali per l’accesso al sistema, ricercare per varie chiavi di ricerca, quali marca, modello, motorizzazione, etc... le varie soluzioni tecniche in funzione dei sistemi presenti (ABS, airbag, gestione motore, comfort, cambio automatico, etc…): un supporto immediato, di facile gestione e gratuito per i problemi più diffusi e le soluzioni più adottate nella vita in officina.

Per ulteriori informazioni, per richiedere le modalità di accesso al nuovo servizio o per partecipare ai corsi, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/1916603 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it