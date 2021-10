Bordighera amplia e migliora l’impianto di videosorveglianza: investimento da 35 mila euro

L’amministrazione comunale di Bordighera investe sulla sicurezza e punta a migliorare e implementare il sistema di videosorveglianza cittadina.

Per questo di recente è stato approvato il progetto e poi affidato l’incarico per l’installazione di nuovi ‘occhi elettronici’ in diversi angoli della città ancora scoperti, oltre alla manutenzione e la sostituzione delle telecamere ormai obsolete.

Il lavoro per la sostituzione e l’installazione delle telecamere è stato affidato alla ditta “M.G. costruzioni” di Milano per circa 30 mila euro, mentre la ditta locale “Robotti Fabrizio” si occuperà dei lavori al suolo.