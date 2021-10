Liguria protagonista al TTG di Rimini, Berrino "Presentate nuove strategie e campagne di promozione"

“Dopo un anno di assenza a causa della pandemia, è stata una gioia poter tornare finalmente in presenza ad un’importante fiera internazionale, molto partecipata da espositori e buyer nazionali ed esteri".

Così l’assessore al Turismo Gianni Berrino, in merito alla partecipazione di Regione Liguria, in collaborazione con l’Agenzia di promozione turistica In Liguria, al TTG Travel Experience. La manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si chiude oggi a Rimini.

"La voglia di ripartenza è stata palpabile, accompagnata dall’entusiasmo degli operatori per l’effervescenza e la vitalità che il settore turistico ha dimostrato in questi mesi. - sottolinea Berrino - La Liguria, con i Comuni e gli operatori presenti, ben 31 nel nostro stand, ha riscontrato un grande successo negli incontri B2B (business to business)".



"Sotto il profilo istituzionale, la kermesse è stata l’occasione per raccontare ai giornalisti del settore sia i risultati registrati durante questa estate da record, migliore di quella del 2019 per numero di arrivi e presenze, sia le future strategie di promozione del nostro territorio, con le sue eccellenze enogastronomiche ed i suoi suggestivi paesaggi tra mare ed entroterra, alle fiere internazionali in programma nei prossimi mesi, con campagne di promozione ad hoc pronte a partire per la stagione invernale e il 2022” - ha concluso l'assessore regionale.