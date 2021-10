Nuovi impegni nel fine settimana per la Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy. Le annate 2013 e 2014 sabato 16 ottobre alle 10 scenderanno in campo allo "Zaccari" a Camporosso per affrontare, in un'amichevole, i ragazzi dell'Us Cap d’Ail U8 U9 e i pari leva di Rapid-Omni-Sport Menton.

I 2012, invece, ospiteranno sabato mattina i pari leva del Ventimiglia Calcio per un'amichevole che andrà in scena sul campo in erba dello "Zaccari".

Continuano, inoltre, gli allenamenti della Scuola Calcio della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy presso il campo Raoul Zaccari di Camporosso tutti i martedì alle 17 e i sabato alle 10. Sono rivolti alle annate 2013, 2014, 2015 e 2016. “L’invito a partecipare è esteso a tutti i bambini che vogliono cimentarsi nello sport del calcio e desiderano provare a giocare presso la nostra struttura. L’allenamento è aperto a tutti” fa sapere la società biancorossa.