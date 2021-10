Imperia calcio, Demontis a un passo dai nerazzurri, parla l'agente Filippo Pirisi:" Non ancora fatta ma siamo fiduciosi. Le parti si incontreranno nelle prossime ore"

Il direttore sportivo Pino Fava , a ‘Stadio Aperto’, aveva lasciato intendere una trattativa tra l’Imperia e Andrea Demontis. E ora le parti sarebbero vicinissime alla chiusura. La nostra redazione ha così contattato l’avvocato Filippo Pirisi, agente del calciatore:” Non è chiusa ma siamo fiduciosi per il buon esito della trattativa. Le due società devono accordarsi e, se tutto andrà per il meglio, potremo già ufficializzare nelle prossime ore.”

Per pranzo, è previsto infatti un incontro tra il calciatore ed il club di Piazza d’Armi per ‘passare alle cose formali’:” Dovremo limare dei dettagli ma, in caso di buon esito, lavoreremo per ottenere il transfer immediato affinchè il mio assistito possa essere già a disposizione del Mister per la partita di domani.”

Dunque sembra mancare poco per vedere Andrea Demontis vestire la maglia neroazzurra: un grande colpo che infiammerà la tifoseria imperiese.

Il giocatore è atteso nel pomeriggio sul campo di Pontedassio per conoscere il gruppo ed eventualmente svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni.

“Vedrete un vero top player!” aveva dichiarato Fava a microfono spenti, alludendo a Demontis che si era meritato il premio della Lega dopo la super stagione con la maglia della Sanremese condita da 11 gol e 6 assist in 36 partite. L’atleta aveva cominciato il campionato con i valdostani del Pont Donnaz dove aveva già segnato due volte nelle prime cinque giornate.

Andrea Demontis è un centrocampista centrale, piede destro, con propensione all’attacco. Classe 1995, nato e cresciuto a Cagliari dove ha mosso i primi passi sportivi fino alla Primavera allenata da Diego Lopez. Tra Melfi e San Marino ha poi collezionato 51 presenze in Serie C, prima delle esperienze in D con Lanusei, Sanremese e PDHAE. Il giocatore ha sempre mostrato gratitudine nei confronti di Marco Del Gratta e di Pino Fava che con insistenza lo vollero già in biancoazzurro.

L’Imperia fa così pesca grossa in Val d’Aosta con gli arrivi prima di Cappelluzzo, ufficializzato in mattinata insieme a Montanari, e ora Demontis. Sono già quattro i giocatori acquistati con l’ingresso della nuova cordata, oltre al cambio allenatore. Si rinfoltisce così anche la colonia ex Sanremese: dopo Marco Del Gratta, il direttore Fava, l’allenatore Ascoli, arriva il giocatore più forte nel roster biancoazzurro della scorsa stagione.

Proseguono le trattative per portare alcuni Under di valore al ‘Ciccione’ , tra i nomi anche quello di Mattia Foti (classe 2003), ex Ospedaletti, ora in forza al club matuziano. Mentre tra i più esperti, LoBosco del Vado rimane il desiderio di Mister Ascoli.