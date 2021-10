Imperia, green pass obbligatorio, in comune 'buona' la prima. Scajola: "Sono dalla parte della scienza, il vaccino sia obbligatorio per tutti" (foto e video)

Non si sono registrate criticità al Comune di Imperia dove da stamani, come prevede la normativa nazionale, i lavoratori possono accedere solo se muniti di green pass. Tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, anche delle sedi distaccate, infatti devono essere in posso della certificazione che attesti di aver effettuato il vaccino anti-covid, o anche solo la prima dose, oppure di essere guariti dalla malattia o avere un tampone negativo.

I controlli sono stati effettuati sia dagli agenti della polizia locale, in servizio presso palazzo civico, sia dai messi comunali incaricati di verificare attraverso l'app ministeriale il certificato.

"L'obbligo del green pass c'è ormai da settimane per viaggiare, andare al cinema, al ristorante. Ritengo giusto, ha detto al nostro giornale il sindaco Claudio Scajola, che sia stato esteso anche ai luoghi di lavori, sia per garantire maggiore sicurezza che per incentivare la campagna di vaccinazione. Avevo firmato già un mese fa un'ordinanza che andava in questa direzione. Credo sia servita anche da stimolo per la risonanza che ha avuto".

"Io sono dalla parte della scienza e del vaccino, chiosa il primo cittadino, e ritengo che sarebbe opportuno andare verso l'obbligatorietà. Per quanto riguarda il Comune, attraverso una circolare del segretario generale, abbiamo dato istruzioni precise ai dirigenti sui controlli nelle diverse sedi e, per quanto riguarda la sede centrale, sarà attivo già nei prossimi giorni un dispositivo automatico all'ingresso che permetterà di accelerare le operazioni".

Controlli stamani anche in Prefettura e Provincia. Anche in queste sedi non si sono registrate criticità e disagi e i dipendenti hanno esibito la certificazione verde al personale incaricato di compiere le verifiche.