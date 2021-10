L’ottobrata della Union Rugby Riviera: triplo confronto con gli Amatori Genova

Dopo la prima partita degli under 15 Union Rugby Riviera con le Province dell’Ovest, si amplia l’offerta del rugby al “Pino Valle” nel corso del prossimo fine settimana. Tra 16 e 17 ottobre, infatti, si giocano tre partite che coinvolgono tutto il sistema dagli under 15 al sospirato esordio della Seniores. Si comincia sabato 16 alle ore 15.00 con la under 15, cui seguirà la under 17 alle ore 16.30. Va ricordato che gli Amatori Genova, con sede in quel Sant’Olcese, hanno sempre avuto un interessante settore giovanile e hanno profittato negli ultimi anni della crescita generale del movimento genovese. I tecnici della prima under Castaldo e Archimede, si attendono conferme e miglioramenti rispetto alla prima uscita. Tutta da scoprire la under 17 a guida Perrone, Mori e Pozzati, quest’ultimo piazzato già in ottica formativa per la seniores, dove si considerano età sempre più giovani. La seniores del Tecnico Pallini è alfine un “oggetto misterioso” dopo due stagioni di oblìo forzato.



La prova con il Rovato, molto più avanti per esperienza ed amalgama, ha posto dei quesiti. I molti giovani sono tenuti ad un battesimo del fuoco non indifferente, anche se è necessario capire come si presenteranno gli ospiti già scesi nel 2019 dalla serie B, che avevano meritatamente conquistato nella stagione precedente. Il campo è splendido e le premesse per una buona partita ci sono tutte. Ultima nota, ma non meno importante, la club house sarà sempre aperta. Buon cibo e ottime birre non mancheranno.