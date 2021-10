Calcio: 4 under 13 della Sanremese in prova al Genoa

Nella giornata del Santo Patrono della Città di Sanremo, quattro ragazzi dell’Under 13 della Sanremese si sono recati nel capoluogo ligure per sostenere un allenamento con la maglia del Genoa. Lupi, Marino, Qosja e Visconti sono stati chiamati dal club più antico d’Italia per essere testati insieme ai coetanei rossoblù.



"Un plauso va sia ai ragazzi che ai tecnici dello staff del settore giovanile, in particolare a Gabriele Giannini e Simone Bregliano, allenatori della leva 2009" - fanno sapere dalla Sanremese.