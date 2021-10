Tre nuovi defibrillatori in arrivo a Ponente grazie al lavoro della A&D Academy di Ventimiglia

Sabato termina con “la Giornata Mondiale del BLSD” la settimana dedicata alla cardioprotezione pubblica iniziata, nel ponente ligure, domenica con l’installazione lungo la ciclovia della Val Nervia di un defibrillatore donato da ACEB in memoria di Monica Ligustro seguito da un mass training tenuto dagli istruttori della A&D Academy di Ventimiglia.

La settimana volge al termine con il raggiungimento di un importante traguardo. Sono infatti stati ordinati tramite la stessa A&D Academy tre nuovi defibrillatori “Samaritan 350P” con teca, di questi: uno, acquistato da ACEB con il contributo cospicuo della Famiglia Ferruolo, sarà installato in accordo con l’Amministrazione Comunale all’esterno dell’Associazione Pensionati presso i giardini pubblici di Piazza d’Armi a Camporosso Mare in memoria dello scomparso Pio Ferruolo, uno acquistato dall’Associazione “A Pria Presiuza” grazie ai fondi raccolti durante le iniziative organizzate nel Paese Alto a Bordighera dove, appunto, sarà installato il presidio nel “carrugiu” nei pressi di Piazza del Popolo; il terzo defibrillatore semiautomatico esterno è stato acquistato da un istituto scolastico grazie al contributo statale destinato alla cardioprotezione delle scuole.

Alla settimana del BLSD hanno partecipato anche le Associazioni sportive della Provincia che hanno messo a disposizione per cinque serate i propri impianti per la formazione e l’aggiornamento di oltre 100 operatori tra allenatori e dirigenti.