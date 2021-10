Partita molto vivace tra Allievi 2006 della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy e Fc Argentina.

Giovedì 7 ottobre i biancorossi hanno affrontato gli avversari di pari leva in un’amichevole andata in scena sul campo in erba dello "Zaccari" a Camporosso.

«È stata una gara molto vivace, vinta alla fine dal Fc Argentina» - fa sapere la Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy.