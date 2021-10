Scontri di Roma, dal PD Imperia il supporto al ministro Lamorgese: “Sostegno a una donna che affronta un attacco pretestuoso”

Il PD di Imperia interviene a sostegno del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dopo gli attacchi subiti a seguito delle violente manifestazioni dello scorso fine settimana a Roma.

Scrivono dal circolo PD Imperia: “In uno dei momenti più bui della nostra storia recente assistiamo a rigurgiti di un passato con cui è opportuno, una volta per tutte e senza tentennamenti, prendere posizioni chiare e inequivocabili. Oltre alla condanna senza appello per quello che è accaduto a Roma e per quello che sarebbe potuto accadere, riteniamo doveroso dichiarare senza esitazione alcuna il nostro pieno appoggio alla ministro Lamorgese, diventata il bersaglio di una destra deresponsabilizzata e incapace di affrontare con determinazione e chiarezza atteggiamenti che nascono da eccessiva indulgenza verso frange violente non certo recenti, non certo sconosciute e spesso criminali. Quello alla ministra Lamorgese è più che un appoggio. È una dichiarazione di solidale sostegno a una donna che si trova a dover far fronte ad un attacco pretestuoso fondato ancora una volta sulla logica del 'benaltrismo', sulla negazione dell'evidenza e sulla pervicace volontà di non interrompere quei rapporti umbratili e ipocriti con le fazioni più violente e antidemocratiche quelle stesse frange pericolose dalle quali più volte sono giunti messaggi equivoci e in odore di oscurantismo sul ruolo e sulla figura della donna. Ministro il circolo del PD di Imperia è con lei. Il circolo PD sarà presente sabato prossimo alla manifestazione nazionale di Roma indetta dalla Cgil, Cisl e Uil, con dei propri rappresentanti per manifestare la vicinanza al mondo del sindacato e l'aberrazione per quanto accaduto sabato scorso”.