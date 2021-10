Coronavirus, 14 nuovi casi in provincia di Imperia. Tasso di positività in Liguria al 2,54 per cento

In base al bollettino regionale sono 78 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (ieri erano 59), a fronte di 3.062 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.756 tamponi antigenici rapidi. A Imperia sono 14 i casi in più rispetto a ieri, a Savona 10, a Genova 36, di cui 25 in Asl 3 e 11 in Asl 4, 14 a La Spezia.

In Asl 1 rimangono invariati gli ospedalizzati, mentre aumentano da 380 a 412 le persone in sorveglianza attiva.

Nel dettaglio

Tamponi processati con test molecolare: 1.667.617 (+3062)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 737.121 (+3.756)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.508 (+78)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.075 (-1)





Casi per provincia di residenza



Imperia 214 (-4)

Savona 258 (-1)

Genova 1.076 (+2)

La Spezia 369 (-1)

Residenti fuori regione o estero 50 (-)

Altro o in fase di verifica 108 (+3)

Totale 2.075 (-1)





Ospedalizzati: 56 (+6); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 14 (- ); (nessuno in terapia intensiva)

San Martino - 11 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Galliera - 13 (+2); (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+1)

Asl 4 - 2 (- ); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (+1); 1 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 831 (+1)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.017 (+79)

Deceduti: 4.416 (-)



Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 412 (+32)

Asl 2 - 303 (+13)

Asl 3 - 173 (- 27)

Asl 4 - 135 (+35)

Asl 5 – 171 (-6)

Totale - 1.147 (-72)

Dati vaccinazioni 13/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.860

Somministrati: 2.201.917

Percentuale: 86%