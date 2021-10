Bordighera: mercato coperto, approvato il progetto per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi

Approvato dalla Giunta Comunale di Bordighera il progetto definitivo per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi del mercato coperto di piazza Garibaldi. L’intervento, che riguarda opere sia edili sia impiantistiche, prevede la realizzazione di un vano filtro al piano ammezzato, la manutenzione straordinaria della centralina di allarme e lo spostamento del quadro elettrico/comando dell’ascensore, per una spesa complessiva di 43.757,40 euro.



Si procederà ora al deposito preliminare della pratica di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza, dal momento che l’immobile è vincolato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, parte seconda, Beni Culturali.



“Si conferma l’impegno per il mercato coperto, uno degli spazi più amati sia per la sua valenza commerciale sia per la sua dimensione storica e sociale. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha necessariamente impedito di portare avanti alcune delle iniziative promosse in passato – penso ad esempio agli incontri legati al mondo della lettura – ma non ha fermato il lavoro per valorizzare la struttura e sostenere tutte le attività che lo animano, giorno dopo giorno" - commenta l’Assessore Melina Rodà.​