Pallanuoto: Rari Nantes Imperia inserita nel girone Nord della Serie A2, il commento di mister Pisano

La FIN ha ufficializzato la composizione dei gironi di Serie A2 maschile per la stagione 2021-2022. Si torna alla 'classica' formula pre-covid con due raggruppamenti, suddivisi in Nord e Sud. Il campionato comincerà il prossimo 13 novembre , con ultimo turno della regular season fissato per il 7 maggio.

L'allenatore della prima squadra Andrea Pisano ha commentato il girone dei giallorossi: “Prima di tutto va elogiato il lavoro della Federazione e delle società che sono riuscite a fare fronte alla crisi. Tornare al doppio girone è davvero un bel segnale. In un momento eccezionale, come quello vissuto lo scorso anno, era necessario rivedere le formule ma adesso tornare ai 'classici' raggruppamenti Nord e Sud è un passo verso la normalità. Personalmente li preferisco perché fanno emergere il lavoro della squadra ed il suo valore reale. Mentre gruppi più piccoli, come quelli dello scorso anno, erano maggiormente condizionati dagli episodi. Sarà un campionato difficile. Il nostro obiettivo è la salvezza e lotteremo per non passare dai playout. È chiaro che ci siano alcune corazzate intenzionate a salire come il Bogliasco o la De Akker ma tante squadre appaiono sullo stesso livello con partite aperte ad ogni risultato”.