Imperia: Ineja sostene “Casa Famiglia Pollicino” con una donazione di mille euro

La Festa di San Giovanni riproposta nel recente mese di giugno nel suo format tradizionale dall'omonimo Comitato (gastronomia cucina mediterranea, proposte ed eventi musicali, intrattenimento, spettacoli, animazione per i più piccoli, MercantIneja, storia e tradizioni locali), dopo la forzata pausa del 2020, riesce ancora oggi ad essere protagonista di un altro evento a favore della collettività imperiese.



Quest'anno è ritornata la “pesca di beneficenza”, meglio conosciuta come “pesca della zucchetta”, accolta con soddisfacente partecipazione dai visitatori ed ospiti della festa che ha consentito al Comitato di effettuare una donazione ad una delle realtà associative più attive e conosciute nell'ambito del tessuto cittadino che si occupa di assistenza, associazionismo e solidarietà.



A beneficiare di questa nuova iniziativa targata “Ineja Sostiene”, che si ripete ogni anno dal 1982 grazie al lavoro e contributo di tanti amici (soci, privati, commercianti, imprenditori) è oggi l'associazione “Casa Famiglia Pollicino” che in questi giorni ha ricevuto un bonus del valore di mille euro (rappresentato simbolicamente da un assegno di pari importo), da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso il Supermercato Conad di Galleria Isnardi.