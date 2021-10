Sanremo: salva sezione della scuola dell’infanzia Madre Francesca di Gesù, il grazie dei genitori ai consiglieri Lombardi e Cozza

A Sanremo è stata scongiurata la chiusura di una sezione della scuola dell’infanzia Madre Francesca di Gesù. I genitori della scuola hanno ringraziato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Luca Lombardi e Federica Cozza che si sono battuti per risolvere un problema che avrebbe arrecato un notevole disagio alle famiglie e ai bambini. I genitori ringraziano anche la signora Elisa Balestra, una mamma che si è fatta portavoce della problematica.



"Infatti lo scorso anno scolastico è stata chiusa una sezione della scuola dell’infanzia, 'salva' unicamente grazie ai fondi per l’emergenza covid che prevedevano un incremento del numero delle insegnanti. Quest’anno quindi, venendo meno tale risorsa, si sarebbe concretizzata la chiusura effettiva di una sezione" - spiegano i genitori.

Tale decisione avrebbe suscitato forte disappunto tra i genitori, perché la soppressione di una sezione avrebbe comportato per i bambini non solo la perdita della continuità didattica, ma anche la perdita di una parte dei compagni. Il disagio sarebbe stato notevole per le famiglie che avrebbero dovuto iscrivere i loro figli in scuole lontane dalle loro abitazioni e/o in quartieri diversi.

Lombardi e Cozza il 07 dicembre dell'anno scorso avevano sollevato il problema con un ordine del giorno chiedendo al sindaco Alberto Biancheri e alla giunta di attivarsi presso l’URS Liguria e l’URS Imperia per riconsiderare la decisione. "Dopo ulteriori e successivi incontri si è arrivati ad ottenere il ripristino della sezione. Un esempio di buona politica e di sensibilità sociale non comune. Grazie" - hanno chiosato i genitori della scuola dell’infanzia Madre Francesca di Gesù.