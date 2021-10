Ventimiglia: da sabato nella ex chiesa di San Francesco la mostra “Les Fils - idea! - I Fili” di Pier Paolo Quaglia

Sabato sarà inaugurata la mostra “Les Fils - idea! - I Fili” di Pier Paolo Quaglia nella ex chiesa di San Francesco in via Garibaldi aVentimiglia Alta. Le opere saranno in mostra fino al 5 dicembre con orario: mercoledì-giovedì-venerdì 15-18; sabato-domenica 10-12/15-18. L'inaugurazione è in programma dalle 16 alle 20 con dj set di Disco Amor. Il progetto è a cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero, installazione di Peter Bottazzi, allestimento del restauratoreAndrea Semeria. Patrocinio della Città di Ventimiglia e main sponsor Marina di Ventimiglia.

Le opere in mostra, circa trenta, sono di Pier Paolo Quaglia, artista ventimigliese oggi nizzardo per scelta di vita, che torna sulla scena creativa dopo alcuni anni di silenzio sabbatico.

Si tratta di un ciclo di lavori estremamente originali e inediti, nati durante il confinamento del 2020, di cui esprimono il “tempo sospeso” di riflessione e meditazione, coniugato all’ansia e aspirazione a un nuovo futuro che sempre mantenga i suoi “fili” nel passato del mondo e dell’artista. E proprio i fili -che nel francese les fils diventano anche i figli- tessono le opere e l’idea che sta alla base di questo ciclo di opere, nel pensiero stesso di Pier Paolo:

La creatività è un fuoco che mi sono portato dentro tutta la vita, a volte era solo brace che aspettava l’ispirazione per riprendere vigore.

In questi miei ultimi lavori racconto storie nuove con gesti che hanno la memoria di un passato.

Adesso ho bisogno di ricordare e queste mie opere sono la sintesi di tutte le esperienze creative che mi hanno permesso di realizzare quello che pensavo.

I miei quadri sono dipinti, ricamati e arricchiti di oggetti trovati che contribuiscono a raccontare il mio pensiero.

Ogni fazzoletto, tovagliolo o pezzo di lenzuolo prende una posizione di fronte alla vita.

“Io esisto e c’ero” ... in ultima analisi la mia arte è un’assunzione di responsabilità!

Anche la tecnica che uso recupera tutte le mie esperienze passate: collage, disegno, pittura e ricamo.

La tecnica produce materia che è l’estensione di ogni artista.

Raccontarmi usando un collage di elementi diversi mi corrisponde profondamente, è come parlare tramite immagini in modo che il messaggio non venga travisato: una sorta di ricerca di purezza nella comunicazione.

La testimonianza di un’esperienza artistica che si credeva passata torna alla vita con gioia potente, per riannodare i fili di un discorso mai finito e accendere ancora la creatività attraverso una pratica tradizionalmente legata al mondo femminile di cui l’artista si appropria per trasmetterla a chi lo vuole, in un personale ritorno all’infanzia, quando la nonna gli insegnava l’arte del ricamo.

Questo inedito progetto espositivo consacra il ritorno di Pier Paolo sulla scena , incarnando l’idea di “riprendere il filo” di un racconto -personale, intimo, universale- e, nella visione e obiettivi dei curatori, di riprendere le briglia del destino di un territorio anche attraverso la meraviglia espressiva di questo artista profondo, delicatamente complesso e insieme pop e futurista.