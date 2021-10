Sanremo: Stefano Zecchi mette la firma sulla ripartenza dei Martedì Letterari al Casinò (Foto e Video)

Al Casinò di Sanremo è il grande giorno della ripartenza dei Martedì Letterari, appuntamento che ogni settimana porta nella Città dei Fiori i grandi nomi della cultura e della letteratura italiana e internazionale.



Stefano Zecchi con il suo ultimo libro ”Anime Nascoste. Romanzo di una gioventù incendiata. L’altro Sessantotto” (Mondadori) ha inaugurato la nuova stagione che segna anche il ritorno del pubblico in teatro con la capienza massima del 100%, sempre con green pass e con mascherina obbligatoria.

Una grande emozione sia per il pubblico che per il Casinò, pronto a riaprire completamente il proprio teatro.

Le interviste