Ripartono i corsi di Unitre Intemelia: sabato l'inaugurazione dell'Anno Accademico

La Unitre Intemelia riprende dopo la pandemia i corsi nelle sue sedi di Bordighera in via Cadorna 5 e Ventimiglia in via Sottoconvento 82 a .

L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/22 si terrà sabato alle 16 nella Sala Azaretti al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia con una prolusione su “Dante e la Scienza - Cultura medievale e spirito umanista”. Relatore il prof. Mauro Mazzon.

Da lunedì, poi, cominceranno gli incontri con docenti esperti in erboristeria, storia, storia dell’arte, archeologia, teatro e danza, cosmologia e geografia nella sede di Bordighera; bibbia, giornalismo, letteratura inglese, micologia, educazione alla pace, storia moderna e arte contemporanea nella sede di Ventimiglia.

Gli incontri si tengono dalle 15.30 alle 17.30 nei giorni feriali.

Sono previste anche gite culturali nel corso dell’anno.

I corsi si terranno nell’osservanza delle norme anticovid riservati agli iscritti.

Gli interessati possono avere ulteriori informazioni ai numeri 3343295953 e 3470441004.