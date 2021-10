Nuovi loculi per il cimitero di Taggia: prorogata a febbraio la scadenza per presentare domanda

Ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2022 per presentare una domanda d'accesso ai nuovi loculi di futura realizzazione all'interno del cimitero di Taggia. L’Amministrazione comunale intende realizzare nell'area antistante ai loculi denominati C\13 e C\14 della Serie 2000, un nuovo blocco di loculi senza portico, denominato BLOCCO B disposti su 4 file per un totale di 112 loculi.



Recentemente è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande. "Gli interessati alla stipula di una concessione per i nuovi loculi cimiteriali sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse. - spiegano dal Comune - Il bando, il prezziario e il relativo modello sono disponibili sul sito del Comune di Taggia www.taggia.it oppure, presso lo sportello ascolto, ufficio Stato Civile, custodi cimitero Comunale. Per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio cimitero del Comune di Taggia al numero 0184.476222".