Sanremo: illuminazione assente dal 2019 in zona Tiro a Volo, la segnalazione di una residente

"Buongiorno direttore,

leggendo sul Suo autorevole giornale le lamentele di un Suo lettore sull’illuminazione pubblica (definita grave degrado) a Sanremo in via Pallavicino e corso Trento e Trieste, devo informare la stampa locale che in via Tiro a Volo a Sanremo, il servizio di illuminazione è stato interrotto dal 2019. Pur avendo scritto per vie ufficiali e effettuate moltissime telefonate da tutti noi condomini ad Amaie e al comune di Sanremo, ad oggi il buio regna sovrano. È stato anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Fra l’altro il nostro condominio è abitato da invalidi e persone anziane ed il fondo stradale della via è pieno di buche che definirei crateri!

Noi continuiamo a pagare una interruzione di pubblico servizio.

Carla Dedioniggi".