Tiro con l'arco: i risultati del San Bartolomeo al torneo indoor 18 metri “Memorial il Gufo”

Ieri a Imperia nella struttura in regione Baitè, si è svolta la gara indoor 18 metri “Memorial il Gufo”, organizzata dagli arcieri imperiesi, valevole per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2022.

Gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo si sono ben comportati.

Nella divisione olimpica tra i master quinto posto per Cesare Argento, nell’arco nudo senior femminile primo posto per Lucia Lenzi. Nei master arco nudo secondo posto per Cesare Prette, terzo per Maurizio Gabrielli, quarto per Giuseppe Capalbo, quinto per Salvatore D’Amico e settimo per Davide Piana.

La squadra master arco nudo si aggiudica il gradino più alto del podio con Prette, Gabrielli e Capalbo.

Gli arcieri gialloblù il 23 e24 ottobre saranno impegnati nell’organizzazione di due gare: il Trofeo giovani San Bartolomeo e il Trofeo Amicizia.