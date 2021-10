Pallamano: ragazzi da tutta la provincia e da Monaco per l'open day dell'ABC Bordighera (Foto)

Grande partecipazione nel fine settimana all'open day di pallamano organizzato dall'Athletic Bordighera Club. La manifestazione si è svolta ai giardini Lowe. Tantissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze si sono divertiti sul campo polivalente, seguiti dai tecnici della pallamano bordigotta. Erano presenti il delegato provinciale della FIGH Jean Claude Asnong e il responsabile del progetto “Ievanto6” Daniel Daragon che ha coordinato le attività sul campo. Motivo di soddisfazione è stata anche la presenza di ragazzi e ragazze di Imperia e del Principato di Monaco, a conferma dell’ottimo lavoro promozionale svolto su vari fronti dai dirigenti della società sportiva. Non poteva esserci debutto migliore per la nuova stagione sportiva. Il nuovo sodalizio ha ridato ai giovani sportivi la speranza di poter proseguire l’attività futura con favore e determinazione.

Presenti all’evento tutti i dirigenti ed i tecnici delle varie formazioni che presto prenderanno parte ai vari campionati di categoria in Francia e in ltalia: Sergio Giribali, Giuliano Antoniol e Agata Liotta per I’Under 15 maschile, Patrizia Bastianelli e Jean Claude Asnong per l’Under 15 femminile, Osvaldo Bellan ed Andrew Dall’Acqua per l’Under 13 maschile, Luciano Martin e Stefania Conte per l’Under 11.

Durante il pomeriggio di svago, le due tecniche Patrizia Bastianelli e Stefania Conte hanno invece seguito con particolare attenzione i bambini e le bambine del baby handball, coinvolgendoli in giochi entusiasmanti e divertenti, allo scopo di far loro conoscere i primi rudimenti della pallamano.

Il presidente Roberto Rizzi e tutto lo staff dirigenziale guardano ora con maggior fiducia al futuro dell’ABC Bordighera.